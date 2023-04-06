وكيل الوزارة يجتمع بمديرى إدارات التنسيق لمناقشة الاستعدادات لمسابقة الوظائف الإشرافية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 12:29 مساءً - فى ضوء توجيهات ا.د/رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عقد ا/عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، بمكتبه صباح اليوم اجتماعًا بالسادة (علاء ركابى مدير إدارة تنسيق التعليم الإعدادى والثانوى - خيرى فضل مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى - ضحى محمود مدير إدارة تنسيق التعليم الفنى - صفوت صدقى مدير إدارة تنسيق الخدمات التربوية ) بحضور ا/فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وا/محمد السيد مدير عام التعليم الفنى ، وذلك لمتابعة الاستعداد لمسابقة الوظائف الإشرافية المقبلة.

فى البداية رحب السيد وكيل الوزارة بالسادة الحضور ،

وتناول الاجتماع الاستعداد لمسابقة الوظائف الإشرافية المقرر الإعلان عنها يوليو القادم، وأكد السيد وكيل الوزارة ضرورة استيفاء وحصر الأماكن الشاغرة بحيث تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة تشمل الأماكن الشاغرة ومعدلات العجز والزيادة بمختلف وظائف الإدارة سواء مدير ووكيل مدرسة أو وظائف التوجيه، تمهيدًا للإعلان عن المسابقة فى موعدها المقرر .

وأكد لطفى على ضرورة تحرى الدقة والموضوعية ،ومراعاة القواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف إعمالاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وكذلك كافة الشروط اللازم توافرها فيمن يشغل الوظائف الشاغرة من مؤهلات علمية وعملية عند دراسة الملفات ، مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لاستكمال الاستعدادات تمهيداً للإعلان عن المسابقة ، وفى نهاية الاجتماع قدم الشكر للجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد.