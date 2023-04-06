وزيرة البيئة تستقبل الرئيس التنفيذى لمؤسسة بنك الكساء المصرى لمناقشة سبل الاستدامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 12:29 مساءً - وزيرة البيئة: نبحث الحصول على ترخيص دولى للمنتجات المصرية المعاد تدويرها بالتعاون مع اليونيدو

د. ياسمين فؤاد : نرحب باستكمال مبادرة FROM WASTE TO GOOD TASTE للتوعية ورفع الوعى بثقافة التدوير بالتعاون مع شركاء العمل البيئى

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذى لمؤسسة بنك الكساء المصري لبحث عدد من القضايا وتوحيد الرؤى حول اساليب الوصول للاستدامة بعدد من القطاعات للحفاظ على الموارد والترويج لثقافة المنتجات التدويرية ودعمها محليا وعالميا وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة.

وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع عن تقديرها لجهود بنك الكساء المصرى فى دعم ثقافة حماية البيئة والموارد الطبيعية والترويج ودعم منظومة المنتجات المعاد تدويرها وثقافة التدوير و اعادة الإستخدام للمنتجات المتنوعة كالمنسوجات والجلود غيرها بالتعاون مع شركاء العمل البيئى بما يساهم بتفعيل مفاهيم الاستدامة ودعم ثقافة المسؤولية المجتمعية عن المنتجات.

من جانبها وجهت المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذى لبنك الكساء المصري الشكر لوزيرة البيئة على رعايتها ودعمها للأفكار والمشروعات المبتكرة ودعمها لبنك الكساء المصري فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الأقمشة والمنسوجات إلى منتجات مفيدة ومستدامة.

واستعرضت السيدة منال صالح عدد من الموضوعات التى تحتاج الى تدخل الوزارة لدعم ثقافة التدوير ومنها حل مشكلة اهدار الاقمشة و المنسوجات الموجودة بالمناطق الحرة وذلك من خلال توفير آلية لإعادة استخدام تلك المنتجات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالتعاون مع البنك وصندوق تحيا مصر، كذلك ضرورة وجود آلية للحصول على ترخيص معتمد لتصدير المنتجات المعاد تدويرها لفتح افاق جديدة للمنتجات المعاد تدويرها ودعمها عالميا علاوة على استكمال مبادرة FROM WASTE TO GOOD TASTE" والتى تم إطلاقها في منتصف شهر يناير 2023 بمشاركة بنك الكساء المصرى ومركز كوكوون الثقافى، بهدف الحث على تغيير السلوك الإستهلاكي غير الواعي للمنسوجات، وتوعية الشباب بثقافة التدوير من خلال العربيات المتنقلة بالجامعات و المصانع.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الحفاظ على الموارد وبحث وضع حلول لاستخدام المنتحات المتراكمة بالمنطقة الحرة بما يضمن الاستفادة منها والتوافق مع قانون تلك المنطقة فى ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة الى أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات هى جهة الاعتماد الوحيدة وفقا لقانون المخلفات رقم 202لسنة 2020 للحصول على ترخيص لاعادة تدوير المنتجات داخل مصر لافتة ان اعتماد تلك المنتجات للتصدير يحتاج الى الحصول على ترخيص من أحد الجهات الدولية المعتمدة للمنتجات التدويرية ، مشيرة الى أنها ستقوم ببحث آليه الحصول على ذلك مع منظمة اليونيدو لدعم المنتج المصرى المعاد تدويره لحماية الموارد وتحقيق الاستدامة كما سيتم العمل على حصر العاملين فى مجال اعادة التدوير و الراغبين فى تصدير تلك المنتجات.

كما رحبت وزيرة البيئة باستمرار مبادرة from waste good tast للتوعية بثقافة التدوير ولافتة الى استعداد الوزارة لدعمها والعمل المشترك للترويج لثقافة الاستدامة ، لافتة الى أن تغيير ثقافة المجتمع لن يتم من خلال الدولة والحكومة فقط، بل بإيمان كل فرد بالأفكار المبتكرة وعمل مشروعات صديقة للبيئة، مضيفة أن تلك المبادرة وغيرها بجانب هدفها وهو الحفاظ على البيئة وخفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية مع توفير فرص عمل خضراء وغير تقليدية للشباب مع دمجهم بالعمل البيئى.