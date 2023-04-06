وزير التنمية المحلية : تنظيم ورشة عمل لدراسة الاحتياجات التدريبية الجديدة الاسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 12:29 مساءً - تنفيذاً لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف قيادي ثان في المحليات ، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها ، لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع التدريبى المقبل وهو الاسبوع الـ34 من الخطة التدريبية للمحليات و التى ينفذها مركز تدريب سقارة ، يشهد تنظيم ورشتين عمل هما : ورشه وحدات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وورشة عمل منظومة الموارد البشريه والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الاداء الوظيفى ..الآلية والتطبيق ( تقييم الاداء الفردي ومعدلات الأداء الوظيفي ) ، ويستفيد منهما 168 متدرباً مشيراً الى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز تدريب سقارة سيبدأ في مناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالى 2023/2024 خاصة مع قرب انتهاء خطتة للعام الحالى وذلك من خلال ورشة عمل منظومة الموارد البشريه والتدريب ودورة مؤشرات تقييم الاداء الوظيفى الآلية والتطبيق ، والتى سيتم تنفيذها الاسبوع المقبل حيث ستتضمن الإحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة ، و مؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها ، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها ، والتعرف على الاساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء ، و اختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة ، و المعوقات التى تواجه المركز عند التعامل مع المحافظات ، كما سيتم خلال الورشة تقييم خطة العام الحالى 2022/2023 المنفذة( دراسة الأثر التدريبى على المحافظات ) ومنافشة استطلاع راى المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز ، لافتاً الى تجميع ومراجعة الاحتياجات التدريبية ومدى أمكانيه ادراجها فى الخطة الجديدة ومناقشة المقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانيه ادراج دورات تخصصيه جديدة ، وتنفيذ وتعديل ماتم مناقشته واعتماده للعرض .

وأفاد اللواء هشام آمنة ان مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة مشيراً الى أن ورشة عمل وحدات التحول الرقمى والتى ستنطلق في اسبوعه الـ34 ويستفيد منها 84 منها ، ستركز على مقدمة في إدارة المشاريع، ومجموعات عمليات البدء والتخطيط والتنفيذ ، وعمليات المراقبة والرصد والاغلاق ، وإعداد وبناء فريق العمل ، وبيان عمل المشروعات .

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات ، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وعلى جانب اخر احتفل مركز سقارة اليوم الخميس 6/4/2023 بتخريج 112 متدرب اجتازوا ورشة العمل المتخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لآخر عامين (2021-2022) ، و الدورة التدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص ، فيما انتهت يوم الثلاثاء الماضى ورشة عمل مسؤولي وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية و استفاد منها 84 متدرب من جميع المحافظات