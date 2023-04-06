تحت رعاية ملك الأردن.. المفتى يشارك فى المجالس العلمية الهاشمية

جدة - نرمين السيد - يتوجَّه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة فى المجالس العلمية الهاشمية التى تُعقد تحت الرعاية الملكية السامية لملك الأردن.





وسيلقى المفتى محاضرة فى المجلس العلمى الثالث تحت عنوان: "الإمام السيوطى شيخ المفتين فى عصره.. كتاب الحاوى للفتاوى أنموذجًا". جدير بالذكر أنَّ المجالس العلمية الهاشمية تقام فى شهر رمضان المبارك من كل عام فى المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية ملك الأردن، ويشارك بها كوكبة من العلماء والدعاة وأصحاب الفكر من العالم الإسلامى حول قضايا وهموم الأمة الإسلامية ومشاكلها وَفق منهجية علمية من الحكمة والوسطية.

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