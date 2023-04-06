ضبط 2 طن حليب بودره مجهول المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 02:27 مساءً - كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور علي الأنشطة التجارية والتموينيه وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:-

· تحرير المحضر رقم (٩٩١) لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ شيكاره حليب بودره بإجمالي وزن 2 طن حليب بودره مجهول المصدر (بدون فواتير داله على مصدرها) علي ذمة المحضر.

· تحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

· تحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.