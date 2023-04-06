القباج تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 5250 حاجًا من المتقدمين لحج الجمعيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 03:29 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: ننظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية ..مستوى خمس نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 225 ألف جنيه .. ومستويان اقتصاديان بتكلفة تبلغ 186.500 ألف جنيه و171 ألف جنيه على التوالي.. وجميع المستويات تشمل تذكرة الطيران والوجبات.

- التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة.

- تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

- اختيار مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الإشرفية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وشهدت القرعة الإلكترونية اختيار 5250 حاجا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأضافت القباج أنه تم تخصيص عدد 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 7 مارس وحتي 20 مارس الجاري، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني، كما شهد هذا العام تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات فقد تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن بخلاف شرط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عامًا ، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية فقد تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. « فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. « فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

وأضافت القباج أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة، مشيرة إلى تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، مشددة على أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي:

- المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات « 157500 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران»,

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

وأكدت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين بأهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تم اختيار مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الاشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي .

ومن جانبه أكد الاستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ22 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، وبلغت نسبة السيدات 58% ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الاولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.