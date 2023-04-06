الأزهر يُدين اقتحام الكيان الصهيوني المسجد الأقصى والاعتداء على المُصَلِّين والمُعتكفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 03:29 مساءً - الأزهر: التاريخ خير شاهد على دموية الصهاينة والضمير الحي يرفض إرهابهم ويمقته ويزدريه

يدين الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات إقدام الكيان الصهيوني الإرهابي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، أُولى القبلتين وثالث الحرمين، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، وإلحاق الضرر بالمسجد، في حادث إرهابي مكرر في ظل صمت عالمي ومجتمع دولي يتباهى بمواثيق دولية لحماية دور العبادة، لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق!

ويُعرب الأزهر عن استيائه البالغ لتكرار هذه الجرائم الهمجية من هذا الكيان الإرهابي الدولي، لمواصلة مسلسله الإجرامي في تدنيس المقدسات الإسلامية، ومحاولاته البائسة لإخلاء المسجد الأقصى المبارك من أهله، وفرض واقعٍ سياسي بقوة السلاح، لتغيير الهوية التاريخية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

ويؤكد الأزهر أن التاريخ خير شاهد على دموية الصهاينة، وأنَّ الضمير الحي يرفض إرهابهم ويمقته ويزدريه، ونحن على يقينٍ من أنَّ الله تعالى سينصر المظلوم ويخذل الظالم ويهلكه، وأن حقوق #الشعب_الفلسطيني عائدة إليهم طال الزمن أو قَصُر، وأنَّ التاريخ لن يغفر للكيان الصهيوني ولا لداعميه ولا للصَّامتين عن جرائمه صمتَهم ومواقفهم اللاإنسانيَّة واللاأخلاقية.