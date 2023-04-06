بسام راضي يستعرض مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وحياة كريمة مع رئيس ”الإيفاد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 05:23 مساءً - التقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما مع "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، بمقره بروما، حيث تضمن اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر فى مجال الزراعة.

وأكد بسام راضي، خلال المقابلة أن مشروعات الصندوق في مصر تتوائم مع أولويات التنمية المستدامة في مصر، واستراتجية الدولة لاستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

كما أكد بسام راضي، أن مصر تعتز بالشراكة مع الايفاد بكونه شريكاً قياديًا في تنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج "نوفي" الذي تم إطلاقه خلال قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ.

من جانبه اكد رئيس الايفاد تقديره للشراكة الناجحة الممتدة مع مصر، موضحًا أن أن رؤية الصندوق بشأن التنمية الريفية تتسق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد واحدة من أنجح المبادرات الحكومية للتنمية المستدامة على مستوى العالم.