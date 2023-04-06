dmc تبرز زيارة الرئيس السيسى إلى حى الأسمرات «صور»

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc صورا من زيارة الرئيس إلى حى الأسمرات. وعلقت الصفحة على الصور: "الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات: طمنونى على أحوالكم فى المساكن الجديدة".

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