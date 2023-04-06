عاجل- حوار ودى بين الرئيس والعارضات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - واطمأن الرئيس السيسى على حال العمل بالمعرض مؤكدًا توفير كل الاحتياجات المطلوبة للمعرض.

واستعرضت إحدى العارضات ما تنتجه بمادة الريزن التى تستخدمها فى صناعة الأشكال، لافتة إلى أنها تعمل مع 7 أشخاص من حى الأسمرات.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية، الذى اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويًا، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلى فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.