عاجل- منتجات الأسر المنتجة بالأسمرات تبهر الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى عن انبهاره بمنتجات الأسر المنتجة قائلًا: "سعيد إني بشوف ده والعمل الجميل"، واستمع الرئيس لإحدى العارضات قائلة:"إنها تتدرب داخل قصر الثقافة وتعملت صناعة المنتجات ببواقى الأقمشة وصناعة كروشيه ويعمل لديها 10 أشخاص كل فرد منهم يقوم بتدريب فريق". يتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات اليوم الخميس، مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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