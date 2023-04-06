عاجل- الرئيس السيسى يطمئن على أحوال مواطنى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - وتحدث الرئيس مع إحدى السيدات فى المعرض، وسألها عن أحوالها، وردت قائلة: "الدنيا تمام فى السكن الجديد، إحنا كنا فين وبقينا فين، والحى موفرلنا كل حاجة وكفاية الأمن والأمان".

ويتناول الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.