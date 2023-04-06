السيسي خلال معرض الأسر المنتجة: سنوفر أي ماكينات أو معدات تحتاجونها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إننا سنعمل على توفير أي ماكينات أو معدات تحتاجونها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده معرض الأسر المنتجة بالأسمرات، قائلا: طمنوني على أحوالكن في المساكن الجديدة

ومن المقرر أن يتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية، وأعضاء مجلس النواب.

كما يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام اليوم بمنطقة الأسمرات في محافظة القاهرة، ويشهد إفطار الأسرة المصرية مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والوزراء، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مواطنين من منطقة الأسمرات.

وفي سياق أخر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قال إنه توافق مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي: على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

كما أشار السيسي إلى أنه أطلع الرئيس القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.