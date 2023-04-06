الرئيس السيسي يتفقد معرض الأسرة المنتجة بالأسمرات: طمنوني على أحوالكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، وتفقد معرض الأسرة المنتجة بالأسمرات مضيفًا: طمنوني على أحوالكم في المساكن الجديدة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه بموطني حي الأسمرات: سنوفر أي ماكينات أو معدات تحتاجونها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل، إلى حي الأسمرات للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام اليوم بمنطقة حي الأسمرات في محافظة القاهرة، ويشهد إفطار الأسرة المصرية مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والوزراء، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مواطنيين من منطقة الأسمرات.