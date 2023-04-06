الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أطفال مدينة الأسمرات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:30 مساءً - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورا تذكارية مع أطفال مدينة الأسمرات وذلك أثناء تفقده المدينة استعدادا لتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض الاسر المنتجة بمنطقة الاسمرات، ودار حوار بين الرئيس السيسى وأهالى الاسمرات حيث سألهم على احوالهم فى المساكن الجديدة، فضلا عن الاوضاع المعيشية،ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الامكانيات للاسر المنتجة فى الأسمرات وقال "هانوفر أى ماكينات او معدات محتاجينها".