الخارجية تتابع موقف المعتمرين المصريين المصابين بحادث حافلة بمكة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية، فى بيان لها، منذ قليل، أنها تتابع أوضاع المواطنين المصريين المصابين فى حادث الحافلة الذى وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتى كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا فى طريقهم لأداء مناسك العمرة.





وصرح السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمرًا ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين، وقد قام أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية فى جدة بسرعة التوجه إلى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلى اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة. وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.

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