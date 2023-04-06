عاجل- الرئيس السيسى: ربنا بيساعد اللى بيساعد الناس

جدة - نرمين السيد - أدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.





وقال الرئيس السيسى -خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: إن الله يساعد من يساعد الناس، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر". وأضاف: "علينا أن نبقى يدا واحدة كى نتقدم، ويجب أن نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه". وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تعمل على توفير مليون فرصة عمل فى العام، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب.

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