السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: ربنا بيساعد اللي بيساند الناس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بمدينة الأسمرات: ربنا بيساعد اللي بيساعد الناس.

وأضاف السيسي، خلال تفقده، اليوم الخميس، لمعرض الأسر المنتجة بمدينة الأسمرات، سنعمل على تحسين الخدمات والمرافق.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأعمال اليدوية لإحدى العارضات بصحبة المهندس حسن الغندور مدير عام وحدة التنمية الحضرية بمدينة الأسمرات، قائلة: نشكر حضرتك لأنك وفرت لنا حياة كريمة لنا ولأولادنا ونشكر قصر الثقافة أيضا.

من جانبه، قال المهندس حسن الغندور مدير عام وحدة التنمية الحضرية، إن المعرض تعود أرباحه على أكثر من 1400 أسرة من أهالي حي الأسمرات، حيث نقوم بتصدير السبح للسعودية، وملابس داخلية لألمانيا صنعت من داخل الأسمرات، وسجاد يدوي حرير لأسبانيا وأمريكا.

بدوره، طلب أحد الأطفال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقاط صورة تذكارية معه ومع الطلاب والطالبات من الجيل الجديد ليوافق الرئيس.