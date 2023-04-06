عاجل- السيسى لإحدى مواطنات الأسمرات: محدش ليه فضل عليكم

جدة - نرمين السيد - وقال فى حديثه مع السيدة نعمة إمام، إحدى مواطنات حى الأسمرات، تعليقًا على حديثها:" محدش ليه فضل عليكم الفلوس دى بتاعت مصر".

وطالب "السيسى" المواطنين بحى الأسمرات بمساعدة بعضها البعض من أجل مستقبل ولادهم وتحسين الماضى، وتأسيس برامج تسهم فى التطوير، مؤكدًا أننى رجل بسيط وأتشرف أن أكون موجود وسط أهالى الأسمرات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسى الدائم، خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم، على اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والحديث معهم حول ما يشغلهم من قضايا، واستكمالًا لخطواته للتواصل مباشرة مع أفراد الشعب المصرى بمختلف شرائحهم بعيدا عن البروتوكولات الرسمية.