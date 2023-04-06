عاجل | السيسى: الإنجازات التى نشهدها تحققت بتكاتف الجميع

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السيسى، اليوم، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن الإنجازات التى نشهدها تحققت بتكاتف الجميع وبذل الكثير من الجهد.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسى، حفل إفطار الأسرة المصرية، مع أهالى حى الأسمرات.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل الإفطار، الذى اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنويا، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلى فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.