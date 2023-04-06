عاجل- إحدى الغارمات توجه الشكر إلى الرئيس السيسى: «رجعتنا للدنيا مرة أخرى»

جدة - نرمين السيد - أدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.





واستمع الرئيس السيسى إلى كلمة منال على سعيد، أحد الغارمات المفرج عنها أول أيام رمضان، حيث وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى أنها أخذت مجموع أحكام تصل إلى 70 عاما، حتى أصدر الرئيس قراره بالإفراج عن الغارمات فى أول أيام الشهر الفضيل لتقضى أول أيام شهر رمضان فى بيتها.

ومن جانبه قال لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنها تجربة حية على ما يحدث للغارمات، وأن المهم هو أن المشكلة ليس حل الموضوع بتلك الطريقة ولكن درس للجميع بشأن توقيع إيصالات الأمانة.

كما وجهت الشكر إلى الرئيس السيسى مرة أخرى قائلة : "مهما نتحدث لن نوفى الشكر المستحق"، مؤكدة أن قرار الرئيس السيسى أعاد لها الأمل من جديد فى الحياة، وأعاد لها الدنيا مرة أخرى بعد أن كانت فقدت الأمل فى أى شئ.