عاجل- مواطنة للسيسى: وجودك اليوم شرف لينا جميعا.. والرئيس: الشرف لينا إحنا

جدة - نرمين السيد - أعربت السيدة نعمة إمام، إحدى المواطنات المقيمة بحى الأسمرات، عن سعادتها الكبيرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لحفل إفطار الأسرة المصرية قائلة "وجودك اليوم شرف لنا جميعا".





وردًا على حديث السيدة "نعمة" قال الرئيس: "والله العظيم الشرف لينا إحنا"، وتمنت السيدة نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يحالف التوفيق الرئيس السيسى اليوم المقبلة والوقوف بجانبه فى تطوير مصر.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسى الدائم، خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم، على اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والحديث معهم حول ما يشغلهم من قضايا، واستكمالًا لخطواته للتواصل مباشرة مع أفراد الشعب المصرى بمختلف شرائحهم بعيدا عن البروتوكولات الرسمية.