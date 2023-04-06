عاجل- خلال حديثها للرئيس.. إحدى الغارمات تنصح المصريين: اوعى تخلى حد يكسرك

واستمع الرئيس السيسى إلى كلمة منال على سعيد، أحد الغارمات المفرج عنها أول أيام رمضان.
ومن جانبه قال لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنها تجربة حية على ما يحدث للغارمات، وأن المهم هو أن المشكلة ليس حل الموضوع بتلك الطريقة ولكن درس للجميع بشأن توقيع إيصالات الأمانة.
وطالب الرئيس السيسى، "منال" أن توجه نصيحة للمصريين بشأن ما حدث لها.
ووعدت "منال" الرئيس عبدالفتاح السيسى أنها لن تعود مرة أخرى، لتوقع على إيصالات أمانة، وأنها تعلمت من الدرس الصعب الذي مرت به لكى تعيش حياتها على قدر استطاعتها، دون النظر للآخرين.
ووجهت نصيحة للمصريين: "اوعى تخلى حد يكسرك وتوقع إيصالات أمانة.. أكثر حاجة كسرتنا البعد عن أطفالنا".
وأرسلت "منال" رسالة إلى التاجر الذى يتعامل بإيصالات الأمانة قائلة : "اتقى الله" ..
وذكرت أن إيصالات الأمانة التى كانت وقعت عليها، كانت بأكبر من الرقم الأصلى، وأنها وقعت عليها من أجل أن تحصل على مبتغاها، لافتة إلى أن الأرقام التى كانت مستحقة عليها 45 ألف ولكنها تم تقديمها للمحاكمة بأرقام وصلت إلى 200 ألف.
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