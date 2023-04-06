السيسي للمصريين: محدش مننا ليه فضل عليكم.. وربنا هو اللي ساعدنا ووفقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:26 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بشهر رمضان، قائلا: كل سنة وكل المصريين بخير، احنا كنا بنحلم بإنشاء حي زي الأسمرات، وربنا أراد، وكل ما تعملوا مع نفسكم ومع أولادكم هتخلوا الحلم أكبر من كدا بكتير، ومحدش مننا ليه فضل عليكم، الفلوس دي فلوس مصر، الكلام دا لكل الناس اللي بتسمعنا، محدش بيجيب حاجة من جيبه، ده شرف لينا إننا نقدر نجيب الناس وتقعد في الأسمرات.

حوار مفتوح مع المواطنين بالأسمرات

وأضاف السيسي، خلال إدارته لحوار مفتوح مع المواطنين بالأسمرات: البركة في ربنا، هو اللي ساعدنا ووفقنا نعمل دا، نقول له متشكرين، الحمد مش كلام الحمد مسار وطريق نمشي فيه، ونعظم أي حاجة معانا، لو حد فينا مش بيشتغل منستكرش إننا نعلمه، محدش منا بيقى فقير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلع الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسًا لقبرص في فبراير الماضي.