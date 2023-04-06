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السيسى عن مشاريع الإسكان: ”هنعمل أكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يجب أن نرى المجتمع يآسى، ولا نجرى عليه، ونساعده، متابعا :"كتير من الناس تقول أنت بتتكلم كتير ليه، لأن الحقيقة إن ربنا بيساعد اللى بيساعد، ولو مساعدش خلاص".

وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات :"هناك 300 ألف شقة في الأسمرات وفي الإسكندرية ومناطق أخرى ولو اتسعروا انهارده هيكونوا 300 مليار جنيه".

وتابع الرئيس السيسى :"لو انتظرنا وقولنا لما ربنا يسهل، وربنا يكون معانا، ونمر عليهم، وليس لنا علاقة بهم، ولكن أحنا بنعمل، ومش هنبطل نعمل، وهنعمل أكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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