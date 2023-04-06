الرئيس السيسى: نسبة البطالة 7,4 % ودي بالنسبة لدول كتير جيدة ونريد أن نقللها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى :"كل سنة تقريبا منذ أن توليت المسئولية حتى الآن عدد الشقق التي تبنيها الدولة 2 مليون وحدة، وممكن يكون ربعهم أو أكتر يعملهم مطورين عقاريين غير المساكين اللى بيعملها الأهالى، وده فرص عمل، وهى مهن مرتبطة بالبناء، وهنا النقاش لنا كلنا أنت بتعمل ده ليه، أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات: "لو بعمل النهاردة مشروعات مثل البنية الأساسية المواد بتاعتها في الغالب موجودة في مصر، بتشغل مصانع كتير، وتشغل ناس كتير في الموضوع، وماشيين في سكة شغل تانى، أنت تريد 700 ألف فرصة عمل في السنة، وده اللى بيتخرجوا من الكليات، وفيه كتير من الدبلومات، وبالتالى حوالى مليون فرصة عمل في السنة، وهذا رقم ضخم جدا، ودول عملاقة لا تستطيع أن تفعل ذلك".

وتابع الرئيس السيسى :"نسبة البطالة 7,4 % وهى نسبة بالنسبة لدول كتير في ظل الأزمة الاقتصادية هي نسبة جيدة للغاية، ونريد أن نقللها، ونعمل فرص عمل أكتر من ذلك، ولابد أن نثق أن بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا، وشرفنا أن المسيرة ستكلل بفضل الله بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى".