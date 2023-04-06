عاجل- الرئيس السيسى: أتمنى أن أرى كل المصريين فى أحسن حال

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتمنى أن يرى كل المصريين وهم فى أحسن حال، وقال إنه طالما تحقق ذلك سيكون حلمه يسير فى الطريق الصحيح، وإنه علينا أن نكون يدا واحدة لكى نتقدم.





جاء ذلك خلال الحوار الذى أداره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أهالى حى الأسمرات، اليوم الخميس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات، مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه الرئيس السيسى التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لطفلة تدعى روان السيد أحمد، تبلغ من العمر "10 أعوام" من أحد أبناء منطقة الأسمرات والتى تتمتع بموهبة الشعر.

واستمع الرئيس السيسى، للطفلة أثناء إلقائها قصيدة بعنوان "طوبة الأخضر" للشاعر حشمت الصادق.

وعقب ذلك، أعرب الطفل يوسف عبد الله من أحد طلاب مبادرة "جيل جديد" عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة "جيل جديد" التى استفاد منها الكثير وأطلعته على العديد من المجالات الهامة فى مصر، متمنيًا فى الوقت نفسه أن يصبح فى المستقبل من أحد ضابط الشرطة أو الجيش حتى يستطيع أن يدافع عن بلاده مصر.

ووجه الرئيس السيسى، رسالة إلى الطفل يوسف قائلاً: "كنت بمشى بشوف مناطق صعبة وأنا إنسان عادى زيك كدا، وكنت أقول لو إيدى طالت هعمل، ودا كان حلم وربنا أراد، حلمى لم ينته، وأتمنى أن أرى كل المصريين وهما فى أحسن حال".

وقال الرئيس السيسى: "طالما الناس فى أحسن حال يبقى حلمى ماشى فى طريقه الصحيح".