البابا تواضروس يستقبل وفد من الرهبنة البندكتية

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، وفد من الرهبان والراهبات من دير سانت أنسيلمو فى العاصمة الإيطالية روما، التابعين لنظام الرهبنة البندكتية، الذين أتوا إلى مصر لزيارة مجموعة من أديرتنا القبطية.





رحب بهم قداسة البابا وحدثهم عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك عن تاريخ وآباء الرهبنة القبطية. وشكر رئيس الوفد الأب فرناندو ريفاس قداسة البابا على إتاحة فرصة لقاء قداسته، وأعرب عن سعادته بما رآه فى الأديرة القبطية التى تباركوا بزيارتها. وقدم لهم قداسة البابا فى نهاية اللقاء هدايا تذكارية عبارة عن بعض المنتجات اليدوية من صنع رهبان وراهبات بعض من الأديرة القبطية، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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