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مواصفات المائدة
طول مائدة الإفطار تصل إلى 1000 متر موزعة على شارعين رئيسيين وشوارع فرعية، ووصل عدد الحضور لـ 5 آلاف فرد، واستوعبت المائدة منذ انطلاق آذان المغرب حوالى 4 آلاف شخص، فيما حضر بعد أول نصف ساعة من الفطار حوالى 1000 شخص آخرين، وتضم المائدة أطباق دجاج ولحوم وبطاطس والأرز وأطباق الفاكهة والحلوى.
يقام "إفطار المطرية" كل عام فى الخامس عشر من شهر رمضان وهو الوقت الذى قرره السكان داخل الحى لأنه مناسب لجميع القائمين على تنظيم المائدة وغيرهم من المشاركين ويستمتعون بذلك اليوم.
محبة الأهالى إرث معتاد
عبر أهالى منطقة المطرية الموجودة بمحافظة القاهرة عن فرحتهم باستقبال الشهر الكريم، مشيرين إلى أن رمضان شهر الجميع ويعد شهر "الخير" وأعربوا عن سعادتهم التى تكون مضاعفة باستقبال الصائمين وتوزيع الوجبات عليهم وتناول الطعام معهم، وعلى قدم وساق تحول شارع المطراوى منذ صباح اليوم إلى خلية نحل لتجهيز المائدة التى تعقد للسنة التاسعة دون انقطاع.
الأهالى يحرصون على تقسيم أنفسهم مجموعات ولكل مجموعة دور محدد منهم يكون مسؤولًا عن تعليق الزينة وأخرى عن إعداد العصائر والسيدات تقوم بتجهيز الطعام والأصناف المختلفة وآخرين مسؤولين عن تنظيم الطاولات وإحضار الكراسى من الفراشات ووضعها بعد صلاة الظهر والانتهاء منها حتى العصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان فى مصر حاجة تانية.. قصة إفطار المطرية الأسطورى كل سنة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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