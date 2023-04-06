علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. جلسات عتاب بين ياسر جلال وداليا مصطفى ومراد مكرم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 11:24 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، التحقيق مع "عمرو" ياسر جلال و"عاليا" داليا مصطفى، ولكن الضابط "أسامة" تركهما سوياً بعد أن تلقى اتصالاً هاتفياً.

حاول "عمرو" أن يعتذر لـ"عاليا" وأخبرته بأنها كانت تشعر بأن هناك واحدة في حياته، وأنها فكرت أن تواجهه ولكنها لم تتخيل أن يكون خائنا، وإنه من الاستحالة أن تفعل ذلك، بل وزاد الأمر سوءا بأنه مع صديقتى وزوجه صاحبك، وأخبرها "عمرو" بأنه أنهى معها كل شيء ولكنه لم يقتلها.

انتقل المشهد الى "أمجد" مراد مكرم الذى تحدث مع زوجته "دينا" بسنت شوقي، وهو منهار من البكاء بعد اكتشافه خيانة صديقه له، وأخبرها بأن "عمرو" كان كل شيء بالنسبة له، فيما غادرت "عاليا" قسم الشرطة وأخبرت "طارق" سائق "عمرو" بأن هناك ملفا في سيارته ويجب أن يوصله لـ"أمجد"، وكان هذا الملف هو التنازلات التي حصل عليها من "بثينة" مي عمر عن الفيلا والسيارة.

وذهب "أمجد" إلى "عمرو" لزياردته داخل محبسه، وقدم "عمرو" له الاعتذار عما فعله، وروى له كافة تفاصيل زواجه من "بثينة" ولكن "أمجد" لم يتقبل الأمر بسهولة وأخبره بأنه سيقوم ببيع نصيبه بالشركة، وسيقوم بتصفية كل شيء في مصر وسيعيش فى دبى.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.