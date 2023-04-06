المصري الديمقراطي: إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات قناة تواصل مهمة الرئيس السيسى والمصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 11:24 مساءً -

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سكان حي الأسمرات خلال إفطار الاسرة المصرية اليوم، خطوة جيدة ومرحب بها، خاصة أنها تواصل بشكل مباشر من جانب الرئيس السيسى مع المواطنين، واستمع الرئيس بنفسه لمشاكلهم والتحديات التي تواجههم.

وقالت النائبة مها عبد الناصر لـ"صوت الأمة"، إن افطار الاسرة المصرية هو قناة تواصل مهمة الرئيس السيسى والمصريين، سواء مع المواطنين أو مع القوي السياسية.

وتناول الرئيس السيسى الإفطار اليوم مع اهالى حى الأسمرات، وادار معهم حواراً، أكد خلاله الرئيس أنه يتمني أن يرى كل المصريين وهم في أحسن حال، وقال إنه طالما تحقق ذلك سيكون حلمه يسير في الطريق الصحيح، وإنه علينا أن نكون يدا واحدة لكي نتقدم، موجهاً التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لطفلة تدعى روان السيد أحمد، تبلغ من العمر (10 أعوام) من أحد أبناء منطقة الأسمرات والتي تتمتع بموهبة الشعر، واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للطفلة أثناء إلقائها قصيدة بعنوان "طوبة الأخضر" للشاعر حشمت الصادق.

وعقب ذلك، أعرب الطفل يوسف عبد الله من أحد طلاب مبادرة "جيل جديد" عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة "جيل جديد" التي استفاد منها الكثير وأطلعته على العديد من المجالات الهامة في مصر، متمنيًا في الوقت نفسه أن يصبح في المستقبل من أحد ضابط الشرطة أو الجيش حتى يستطيع أن يدافع عن بلاده مصر.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الطفل يوسف قائلاً: "كنت بمشى بشوف مناطق صعبة وأنا إنسان عادي زيك كدا، وكنت أقول لو إيدى طالت هعمل، ودا كان حلم وربنا أراد، حلمي لم ينته، وأتمنى أن أرى كل المصريين وهما في أحسن حال".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "طالما الناس في أحسن حال يبقي حلمي ماشي في طريقه الصحيح".