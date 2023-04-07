السبكى يستعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث فى محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".





وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التى تم تجهيزها "طبى وغير طبى" 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيرًا إلى المنشآت التى تم استلامها مؤخرًا والتى من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التى من المقرر أن يبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجارى، وكذلك المجمع الطبى بالسويس والذى يسع حوالى 600 سرير، والذى جارِ فرشه وتجهيزه، وأيضًا مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو "حورس"، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فى اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والسيد خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مى فريد، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل.

كما أوضح الدكتور أحمد السبكى، الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمى للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمى لها فى يونيو 2023، بإجمالى عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدة/مركز، ومن المقرر أيضًا أن يكون موعد التشغيل الرسمى لمحافظة السويس فى يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدة/مركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمى فى يونيو 2023، بإجمالى 90 منشأة تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة/ مركز، مستعرضًا عددًا من الصور التى توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمى ونقل التبعية.

وتطرق الدكتور أحمد السبكى، إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل حتى مارس 2023، والتى من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة "ورقى وإلكترونى" البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالى الخدمات المقدمة البالغ نحو 22 مليون و 322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و 448 ألف خدمة، فضلًا عن وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و 633 عملية متقدمة.

وأشار السبكى، إلى أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دولياً JCI، و 10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولى، موضحًا أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمى فى العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من إجمالى الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحى إلكترونى برقم طبى موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالى الترددات.

وتطرق السبكى، للحديث عن مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن هذه المكتسبات تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحى، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية فى تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلًا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات، وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.

وأشار السبكى، إلى أنه تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحى فى حوكمة النظام الصحى، والتخطيط الصحى العلمى، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلًا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

وتابع السبكى: أنه فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل فى استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة، لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، جنبًا إلى جنب الدعم المعنوى لمرضى الغسيل الكلوى، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوى الهمم، وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وخدمات الرعاية المنزلية.