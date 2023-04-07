دار الإفتاء: هكذا كان يعامل النبى الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الأطفال برفقٍ ولينٍ، وكان عطوفًا حنونًا عليهم، وتجلَّى ذلك من خلال معاملته مع ابنه إبراهيم، وحفيديه الحسن والحسين، ويصف أنس بن مالك رضي الله عنه هذه المعاملة فيقول: "ما رَأَيْتُ أَحَدًا كانَ أَرْحَمَ بالعِيَالِ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ".

وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن خلق عظيم من أخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه ويلاطفهم، ويشاركهم طعامه".