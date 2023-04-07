تحويلات مرورية لـ استكمال مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.





ولفتت مرور القاهرة إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين لـ المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى، وصولاً لشارع محمد أحمد سليم؛ لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم 4 الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثين يوما.

وأشارت إدارة مرور القاهرة إلى إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربى ومن يرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.