جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 32 19 العاصمة الإدارية 32 19 6 أكتوبر 33 18 بنهــا 32 19 دمنهور 31 17 وادي النطرون 30 17 كفر الشيخ 30 18 المنصورة 32 19 الزقازيق 33 19 شبين الكوم 32 19 طنطا 31 19 دمياط 28 18 بورسعيد 30 20 الإسماعيلية 31 17 السويس 32 18 العريش 33 17 رفح 33 17 رأس سدر 32 17 نخل 31 9 كاترين 26 8 الطور 31 19 طابا 32 18 شرم الشيخ 31 20 الإسكندرية 23 16 العلمين الجديدة 21 15 مطروح 22 13 السلوم 21 13 سيوة 30 11 رأس غارب 30 16 الغردقة 31 16 سفاجا 30 17 مرسى علم 31 18 شلاتين 30 18 حلايب 31 17 أبو رماد 30 17 رأس حدربة 30 17 الفيوم 34 17 بني سويف 33 18 المنيا 34 17 أسيوط 35 18 سوهاج 36 19 قنا 36 18 الأقصر 37 19 أسوان 38 19 الوادي الجديد 32 16 أبوسمبل 37 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تمتد لـ القاهرة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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