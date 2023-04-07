«الوزراء»: التأمين الصحى الشامل يتيح 3 آلاف خدمة وعدد المنتفعين 2.7 مليون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الانفوجرافات التى نشرها مركز المعلومات حول الجهود الحكومية المبذولة فى السنوات الأخيرة فى مجال الصحة بجانب التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع الصحة الرقمية فى مصر، وذلك تزامنا مع احتفال العالم بيوم الصحة العالمى، الذى يوافق السابع من أبريل من كل عام، حيث يأتى الاحتفال، هذا العام، تحت شعار "الصحة للجميع".

وأوضحت الإنفوجرافات، أن المنظومة تتيح 3 آلاف خدمة تشمل التدخلات الجراحية والأشعة وزراعة الأعضاء وغيرها من الخدمات الأخرى، ووصل عدد المنتفعين بالمنظومة فى المحافظات الثلاث التى طبقت فيها، وهى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إلى 2.7 مليون منتفع، فيما تقرر الانتهاء من تطبيق المنظومة بكافة المحافظات خلال 10 أعوام بدلا من 15 عاما.

وحول المبادرات الرئاسية الصحية، تطرقت الإنفوجرافات إلى دورها الكبير فى تطوير القطاع الصحى فى مصر، حيث حققت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة إنجازات ملحوظة لتصبح واحدة من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين الصحة العامة، إذ قدمت خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ 34 مليونا و724 ألفا و866 سيدة من المستهدفات، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى يوليو2019 وحتى 29 مارس 2023، كما تم فحص مليون و700 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسى الحالى وحتى 15 مارس 2023.

ولفتت إلى دور المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، فى منع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة، حيث تم إجراء مليون و621 ألفا و321 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة فى شهر يوليو 2018، وحتى منتصف مارس 2023، وذلك فى تخصصات: "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، حيث يتم تقديم خدمات تلك المبادرة بالمجان وبأعلى جودة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى صحة المصريين؛ كونها اللبنة الرئيسة فى بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية الشاملة فى شتى ربوع مصر.

وحول دور التكنولوجيا فى دعم القطاع الصحى فى مصر، ذكرت الإنفوجرافات أن هناك 13 شركة ناشئة مصرية قد نجحت خلال عام 2022 فى الحصول على أكثر من 50 مليون دولار كاستثمارات من الجهات المحلية والدولية؛ لتؤكد بذلك جاذبية السوق المصرية، وتعدد الفرص الاستثمارية المختلفة فيها، كما شهدت إيرادات الصحة الرقمية ارتفاعا ملحوظا فى مصر خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 340 مليون دولار فى 2022 وذلك مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار فى عام 2017 مع توقعات بأن يرتفع حجم الإيرادات إلى أكثر من 885 مليون دولار بنهاية عام 2025، وتشمل إيرادات الصحة الرقمية العديد من الخدمات، ومنها تطبيقات وأجهزة الصحة الرقمية، واستشارات الأطباء والصيدليات عبر الإنترنت.

يذكر أن الاحتفال بيوم الصحة العالمى بدأ فى عام 1948، وذلك بالتزامن مع تأسيس منظمة الصحة العالمية، بينما تم عقد المؤتمر الدولى للرعاية الصحية الأولية فى عام1978، والذى كان الأساس لدعوة المنظمة للتغطية الصحية الشاملة، وخلال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بمصر فى سبتمبر 1994 تم وضع تعريف شامل للصحة الإنجابية، وبالوصول إلى عام 2015 تم وضع أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تضمن الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه".