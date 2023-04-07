جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم كل عام فى يوم السابع من أبريل بيوم الصحة العالمى، ويأتى احتفال هذا العام فى ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم؛ بسبب العديد من الأزمات التى مرت عليه فى السنوات الأخيرة وعلى رأسها أزمة فيروس "كورونا".





وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر بذلت عددًا من الجهود فى الفترة الأخيرة؛ لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز الإنفاق الاجتماعى على قطاع الصحة، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتحسين المنظومة الصحية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة" 100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى يوم الصحة العالمى.. الوزراء: أطلقنا مبادرات لتحسين المنظومة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.