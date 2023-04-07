السفير الهولندى يشيد بمستوى الرعاية الصحية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير مملكة هولندا لدى مصر، وكيم فان فيليت، مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة؛ لبحث تعزيز التعاون، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





ناقش الجانبان - خلال اللقاء - فرص التعاون فى مجال الرعاية الصحية بين البلدين، والتى من شأنها تبادل ونقل الخبرات لاستمرارية تطوير وتحسين الخدمات، وبخاصة فى مجالات الرعاية الصحية الأولية المتقدمة، وبرنامج إدارة الأمراض المزمنة، والتقنيات الطبية الحديثة لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وبحث الجانبان، فرص تعزيز التعاون فى مجال السياحة العلاجية، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من المملكة الهولندية للعلاج بمصر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، علاوة على تبادل والاستفادة من الخبرات المتعلقة بالابتكار فى الإدارة الصحية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتطبيقات الخدمة الذكية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية تعزيز العلاقات والخبرات الصحية بين البلدين.. لافتًا إلى استراتيجية الهيئة تماشيًا مع رؤية الدولة فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وخاصة المزمنة منها، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية فى إدارة وتقديم الخدمة وضمان جودتها.

وشدد على أهمية دراسة نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص فى هولندا كأحد النماذج الأوروبية الناجحة، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى الإدارة المثلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى النجاح.

واستعرض السبكى، الإنجازات التى حققتها الدولة فى تطوير الرعاية الصحية.. مشيرا إلى مجهودات هيئة الرعاية الصحية فى تطبيق نظام طب الأسرة، ومعايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية فى المستشفيات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتمادات القومية والدولية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، والرعاية الطبية المنزلية، ورضاء المتعاملين، والخدمات الفندقية، وتحسين تجربة المرضى، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، ونجاح مجهوداتها فى المشاركة بالتأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27.

ولفت السبكى، إلى جهود الدولة المصرية فى إطلاق المشروعات الصحية، وأهمها مشروع التأمين الصحى الشامل، وسن التشريعات والقوانين التى تعزز حوكمة الأداء وتشجع الاستثمارات الصحية فى مصر، مؤكدا أن الوقت الحالى فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الهولندية الراغبة فى الاستثمار، بما تتيحه منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بقطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد السفير الهولندى، بالمستوى اللافت لقطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية، وجهود هيئة الرعاية الصحية فى المشاركة بعمليات التطور السريع للرعاية الصحية فى مصر، والبيئة الاستثمارية التى أتاحتها منظومة التأمين الصحى الشامل الجاذبة لدخول الشركات الهولندية والعالمية سوق الخدمات والصناعات الطبية فى مصر، وعبر عن رغبة بلاده فى تطوير العلاقات بين البلدين، فى مجال الرعاية الصحية إلى أفضل المستويات، وتابع: "مهتمون بالسوق المصرى ونشجع على الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر".

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية الهولندى مصنف ضمن أفضل خمسة أنظمة صحية على مستوى العالم طبقا لتصنيفات البنك الدولى.