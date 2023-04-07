قناة الناس ـ كيف يكون اكتساب الأخلاق الربانية أهم وسيلة للرفعة والتميز؟

جدة - نرمين السيد - وقال الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن علماء اللغة يعرفون الرفعة بأنها الشرف وارتفاع القدر، والتمييز بين الظلم والعدل، فهى سمة أوسع بكثير من الشهرة والغنى.

وأضاف أن أول ما تشبع به احتياج الرفعة والتميز هو الأخلاق الربانية، بأن تكون متخلق بأخلاق الله، لأن الله هو من يجعل لك مكانة فى القلوب، ويمنحك التمييز.

وتابع أنه عندما مدح الله النبىـ قال له: "وإنك لعلى خلق عظيم"، لافتًا إلى أن قبائل بأكملها أسلمت بسبب أخلاق النبى، وأن رجلاً ذهب إلى قبيلته يقول لها: "جئتكم من عند خير الناس.. جئتكم من عند محمد بن عبد الله.. رجل لا يخشى الفقر أبدًا"، وأسلمت القبيلة كلها بسبب كرم أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم.

كما أشار إلى أن الاتقان فى المتاح تمنح الإنسان الرفعة والتميز، ولأن الله الرقيب مطلع عليك، وهو ما يشعرك بالتميز والرفعة فى لحظتها.