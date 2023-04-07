ياسمين فؤاد: مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية يوفر بيئة أفضل للعمل

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديدة سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، وبإمكانيات أكثر تطورا ومواكبة لمتطلبات العصر تلبية لمتطلبات التحول الرقمى بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات فى نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة البيئة مع قيادات الوزارة بحضور رئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفى الوزارة فى إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.

وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة التى تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التى تخفف العبء عن الموظفين.

من ناحيته، قال الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة إن الانتقال إلى مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة ستساهم بشكل كبير فى تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها.

وأعرب الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عن سعادته بالانتقال للعمل فى بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم فى زيادة طاقتهم الانتاجية.

وقدمت الدكتورة شيرين فكرى، مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، عرضا لموقف انتقال موظفى الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع المقبل، برفقة رئيسى الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول.