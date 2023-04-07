بقرار وزير الاتصالات.. إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على أن يسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.





وضم المجلس أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة، وهم نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمى، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالى. كما ضم المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتضمن المجلس، أعضاء من ذوى الخبرة وهم نهال كمال حسنين، ورامى أحمد عادل محمد أبو النجا، ومدحت مصطفى المدنى، وخالد سرى محمود حسين صيام، والدكتورة نهى عدلى محمد عبد الرحمن، والمهندس عمر أحمد رياض الغنيمى، والدكتور محمد طارق يوسف، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، ونيفين على فائق صبور، كما ضم المجلس ممثل النقابة العامة للبريد.

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