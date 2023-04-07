قناة الناس ـ دروس يوم بدر ومفهوم الفتوحات الإسلامية

وأوضح الفيديو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يعلم العالم أن حياة البشر تآلف وليس تخالف، وتكافل لا تقاتل، وتساند لا تعاند.
كما أشار الفيديو إلى قيمة حسن معاملة الأسرى، حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى بهم خيرًا، حتى أنهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم فى الطعام والشراب.
وأبرزت قناة الناس قيمة مبدأ الشورى أيضًا فى دروس غزوة بدر، إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يستمع لرأى الصحابة فى اختيار الموضع المناسب لجيش المسلمين، ليرسى بذلك مبدأ التشاور.
كما أشار إلى قيمة الوفاء بالعهد، حتى مع الأعداء، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نفى بعهدهم، ونستعين بالله عليهم".
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