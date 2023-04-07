جدة - نرمين السيد - لمشاهدة الفيديو اضغط وكتب الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "مشهد ولا أروع من أمام دير ومزار سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط ومشاركة قوية لمبادرة إفطار صائم التى أطلقتها أمانة الشباب بحزب حماة الوطن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشهد ولا أروع.. أقباط دير سيدة الانتقال يشاركون فى «إفطار صائم» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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