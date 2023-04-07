مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد الخطير فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.





وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية، وفقا لبيان صحفى، جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التى تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية.

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