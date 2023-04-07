قناة الناس ـ التخويف أداة يستخدمها الشيطان ضدك بهذه الطريقة.. احذرها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشيطان يطمع الإنسان بالشهرة والطموح حتى بدون تعب أو مجهود، ليزين له الطريق المختلف للوصول إلى الشهرة، وكأن الرفعة بالشهرة.

وأضاف أن من أخطاء التفكير الوقوع فى نطاق "أبيض أو أسود"، وهو نطاق ضيق يصل بالإنسان إلى الوقوع فى حبائل الشيطان، موضحًا أن العطاء يكون من رب العالمين، ولا يصح أن يقيس الإنسان قدره على قدر غيره لأنه إذا وقع فى حب الظهور سيفسد قلبه وينتهى.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا ضخمت وكبرت احتياج الشهرة والتميز والرفعة لدى الكثير من الشباب، ولكن يجب أن نعود بهذا الاحتياج إلى حجمه الطبيعى.