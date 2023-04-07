انت الان تتابع خبر قطع المياه غدا بأسوان.. لمدة 12 ساعات بتلك المناطق “خزنوا كفايتكم”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان، عن قطع المياه غدا السبت الموافق 8 أبريل 2023، وجاء ذلك عبر بيان على صفحة الشركة الرسمية بموقع الفيس بوك، وتضمن ذلك البيان سبب قطع الخدمة والأماكن وفترة ومدة انقطاع الخدمة، التي تصل إلى 12 ساعة عن بعض المناطق بالمحافظة

قطع المياه غدا

وكشفت الشركة إنه سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعات، بدء من الساعة الخامسة صباح غدا السبت وحتى الساعة الخامسة من نفس اليوم، بسبب القيام بأعمال تفريغ خط مياه اسبستوس 16بوصة بشارع الكورنيش.أما عن أماكن انقطاع المياه، تشمل كل من الشيخ هارون، عمارات البشارية، مدخل كيما، وعزبة الحدود، عمارات كيما، مبنى السنترال بكورنيش النيل، بمحافظة أسوان.

توفير سيارات صالحة للشرب للمواطنين

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان، جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير المياه خلال تلك الفترة المذكورة حتى يتم الإنتهاء من الأعمال، كما إنها سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن على رقم 125.