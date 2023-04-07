«الرعاية الصحية» تستعرض إنجازاتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرضت هيئة الرعاية الصحية أبرز إنجازاتها فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال "انفوجراف" وذلك تزامنا مع احتفال العالم بـ "يوم الصحة العالمى" الذى يحتفى به فى يوم 7من إبريل من كل عام، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الصحة للجميع".





وأبرزت الهيئة، من خلال الإنفوجراف إنجازاتها منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد فى يوليو 2019 وحتى الآن، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن حتى الآن، وذلك بالمحافظات الست للمرحلة الأولى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وتشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وأشار الانفوجراف إلى تقديم 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، إضافة إلى 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بـ "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، فيما تم إجراء 332 ألف عملية مابين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وذات مهارة.

منوها إلى إجراء الفحص الطبى الشامل لأكثر من 3مليون مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وعلى الجانب المؤسسى أشار الانفوجراف إلى امتلاك الهيئة 297 منشأة طبية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، بينما يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال 1514 سرير داخلى بـ 21مستشفى، فضلا عن 389 سرير عناية مركزة، و195حضانة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الأربعة "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء"

ولفت الانفوجراف إلى تسجيل واعتماد 112 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ب 4 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل طبقا للمعايير الدولية، وإنشاء 2.9 مليون ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وفيما يخص ميكنة ورقمنة الخدمات الطبية، فقد تم تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمى بـ 141 وحدة ومركزا لصحة الأسرة بمحافظات «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء»، وتفعيل منظومة المعامل LIS داخل 155 منشأة صحية، ومنظومة الأشعة PACS داخل 54 منشأة طبية بـ 4محافظات

ووفقا للانفوجراف، فقد بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية 90%، كما بلغت نسبة الاستجابة وحل شكاوى منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنظومة الالكترونية للشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء 96%

مشيرا إلى إنطلاق 40 مبادرة صحية توعوية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وإنشاء 23 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ مرتبطة إلكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفورى مع الأزمات.

هذا وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للصحة لعام 2023، بالتزامن مع مرور 75عاما على تأسيسها، وذلك تحت عنوان << 75 عاما من العمل على تحسين الصحة العامة>>.