محافظ الإسكندرية يشدد على التصدى لأى محاولة للتعد على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والمختصين بالتصدى لأى محاولة للتعد على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مخالف، وإيقاف الدعم التموينى، ودعم الأسمدة المقرر له، مؤكدا على ضرورة متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية.





وشدد الشريف على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف. وفى هذا الصدد، قاد حى شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو 8 آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتى بناء مخالف على أراضى زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية. ونفذ مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 35م2 بشارع جمال عبدالناصر تم إزالتهم بالكامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف. وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات المستمرة والمتابعة الميدانية على مدى الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.

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