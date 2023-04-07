الأنبا باخوميوس يدشن كنيسة الثلاث مقارات بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى بالبحيرة، كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة الرست هاوس بوادى النطرون التابعة للإيبارشية.





شارك نيافته، صلوات التدشين والقداس الذى تلاه الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة وتوابعها، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر واوسيم وتوابعها، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون. ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والثلاث آباء مقارات ، والمذبح البحرى على اسم الشهيد ابسخيرون القلينى، والقبلى على اسم الشهيد مار مينا والبابا كيرلس السادس، إلى جانب شرقية الهيكل "حضن الآب" وحامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة "وأوانى الخدمة والمعمودية".

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