حياة كريمة.. صوتك مسموع تتعامل مع 14 ألف استغاثة خلال مارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى، واستكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر 2018، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأعلن هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 624,4 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 109,2 ألف شكوى، تم حل 106,4 ألف شكوى بنسبة 97,4 % وجار حل 2811 شكوى مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2023، أكثر من 14 ألف رسالة منها 1912 شكاوى تم الرد على 1529 شكوى منها بنسبة 80%، موضحا تنوعها ما بين شكاوى للإشغالات والتى بلغ عددها 846 شكوى، والقمامة 726 شكوى، ومخالفات البناء 147 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى، والفساد 5 شكاوى، و3 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى 127 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب أكثر من 105,6 ألف رسالة خلال شهر مارس، تضمنت 1597 شكوى، تم حل 1285 شكوى منها بنسبة 80,5 %، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 83 ألف متابعًا.

وتلقت الصفحة 3310 رسالة من المواطنين منها 290 شكوى تم حلها بنسبة 75,5%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 157 رسالة منها 25 شكوى تم حلها بنسبة 100 %، وتلقت خدمة الخط الساخن 457 اتصالاً تليفونيا، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وقال آمنة، أنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة، ومعدل الاستجابة للشكاوى وحلها، ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم.

وشدد الوزير على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار، ومواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (صوتك مسموع) والبريد الإلكترونى [email protected]

كما تم اضافة فاكس رقم 33374892 وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.